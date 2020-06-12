Росія поставляє до тимчасово окупованих територій України озброєння та військову техніку, – штаб ООС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько 30 тентованих вантажівок в’їхали зі сторони РФ на тимчасово непідконтрольну урядові України територію Донбасу Фото ілюстративне

Російські окупанти продовжують використовувати мирних жителів Донбасу як «живий щит»

Російська Федерація систематично поставляє до тимчасово окупованих територій України особовий склад, озброєння та військову техніку. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, – інформує пресслужба Операції об’єднаних сил.

«Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів та проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ворог використовує ґрунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску. Постійно фіксуються порушення існуючих домовленостей, щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, а також спостерігається облаштування фортифікаційних споруд і мінування території поблизу ділянок розведення та житлових кварталів, що, безумовно, наражає на небезпеку мирних громадян Донбасу. Всі ці факти підтверджуються представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в їхніх щоденних звітах», – йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що нещодавно безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії зафіксував щонайменше 30 тентованих вантажівок, які в’їхали зі сторони Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну урядові України територію, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Під час подальшого спостережного польоту БПЛА Місії було помічено понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортера БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську. Також поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 “Стріла-10”.

Зазначають, що російські окупанти продовжують використовувати мирних жителів Донбасу як «живий щит», облаштовуючи фортифікаційні споруди у житлових кварталах Горлівки. У місті нещодавно виявлено вириті дві нові траншеї та збудовані захисні споруди. Крім того, на околицях населеного пункту Широка Балка було зафіксовано приблизно 590 протитанкових мін.

Раніше повідомляли, що на Донбасі бойовики відмовляються відновити пропуск людей через лінію зіткнення, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.