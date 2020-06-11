Штаб Об'єднаних сил: бойовики провокують гуманітарну катастрофу на Донбасі



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З 10 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування

Жителі тимчасово окупованих територій «стали заручниками» бойовиків та окупаційних адміністрацій

На Донбасі бойовики відмовляються відновити пропуск людей через лінію зіткнення, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

У штабі заявили, що жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей «стали заручниками» бойовиків та окупаційних адміністрацій.

«(Бойовики, – ред.) випускають людей з непідконтрольних уряду України територій Донбасу, чим навмисно намагаються спровокувати катастрофу гуманітарного характеру», — йдеться у повідомленні.

У командуванні Об'єднаних сил уточнили, що 10 червня потрапити на окуповану територію через пункти пропуску намагалися понад 100 громадян, серед яких значна кількість людей похилого віку та дітей, але їх не пропустили.

З 11:00 до 14:00 на контрольні пункти в’їзду-виїзду «Мар’їнка» і «Станиця Луганська» прикордонники оформили та пропустили понад 10 людей, які хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію України.

Однак бойовики протримали їх декілька годин перед своїми блокпостами та без пояснення причин повернули на контрольовану урядом України територію.

Нагадаємо, вчора біля пунктів пропуску в Мар'їнці і Станиці Луганській утворилися черги.

Як відомо, з 10 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.