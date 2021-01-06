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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі стріляли із гранатометів і кулеметів

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    Серед українських військових бойових втрат немає - Окупанти на Донбасі стріляли із гранатометів і кулеметів
    Серед українських військових бойових втрат немає
    Фото: штаб ООС

    Бойовики сьогодні відкривали вогонь біля Водяного та Опитного

    На Донеччині з початку доби, 6 січня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Позиції українських військових обстрілювали за допомогою мінометів, гранатометів і кулеметів.

    Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

    Так, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів станкових і великокаліберного кулемета по позиціях Збройних сил поблизу Водяного. Також бойовики здійснили кілька неточних пострілів з автоматичної станкового гранатомета поблизу Опитного.

    «Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських вояків бойових втрат немає», - повідомили в штабі.

    Також у штабі зазначили, що з початку доби сапери розмінували більш як 4 гектари території і передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.

    «Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами», - додали в штабі.

    До слова, в ніч на 6 січня в Луганську підірвали будинок глави «народної міліції ЛНР». Відомо, що бойовик живий, але перебуває в реанімації. 

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил
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