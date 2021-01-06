Окупанти на Донбасі стріляли із гранатометів і кулеметів

Бойовики сьогодні відкривали вогонь біля Водяного та Опитного

На Донеччині з початку доби, 6 січня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Позиції українських військових обстрілювали за допомогою мінометів, гранатометів і кулеметів.

Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

Так, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів станкових і великокаліберного кулемета по позиціях Збройних сил поблизу Водяного. Також бойовики здійснили кілька неточних пострілів з автоматичної станкового гранатомета поблизу Опитного.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських вояків бойових втрат немає», - повідомили в штабі.

Також у штабі зазначили, що з початку доби сапери розмінували більш як 4 гектари території і передали на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.

«Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами», - додали в штабі.

До слова, в ніч на 6 січня в Луганську підірвали будинок глави «народної міліції ЛНР». Відомо, що бойовик живий, але перебуває в реанімації.