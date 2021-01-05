На фронті від початку доби зберігається тиша

Протягом доби сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території в районі проведення Операції Об'єднаних сил

Від початку поточної доби, 5 січня, в районі лінії розмежування на Донбасі зберігається тиша. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – наголосили у штабі.

Зазначається, що протягом доби сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території у районі проведення ООС та передали на знищення 75 вибухонебезпечних предметів.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ на період святкування новорічних та різдвяних свят обмежило інтенсивність заходів бойової підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

«Разом з тим, у цей період у окремих підрозділах першого та другого армійських корпусів проводяться заняття з водіння бойових машин, вогневої підготовки, у тому числі пуски ракет з протитанкових ракетних комплексів, тренування з управління вогнем чергових артилерійських і мінометних розрахунків. Водночас передові підрозділи окупантів перебувають у посиленому режимі несення служби», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за добу 4 січня на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів.

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