У Луганську підірвали будинок глави «народної міліції ЛНР»

Місцеві жителі повідомляють, що ватажок бойовиків у реанімації

У Луганську, який з 2014 року окуповано російськими бойовиками, у житловому будинку стався вибух. В цьому будинку живе командир бойовиків «ЛНР» Ян Лещенко.

Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».

В результаті події постраждала квартира, в ній вибиті вікна. Уламки і речі з помешкання розлетілися на десятки метрів навколо п'ятиповерхівки. Як повідомляється, в цьому будинку проживає командир бойовиків Ян Лещенко. Місце події оточено представниками «комендатури» окупантів та місцевими силовиками.

Вибух на третьому поверсі будинку за адресою 50 років Жовтня стався близько першої години ночі 6 січня. Факт інциденту підтвердило видання «Луганський інформаційний Центр» - так зване «державне інформаційне агентство ЛНР». У його повідомленні не вказується, що саме спричинило вибух, а також чи є постраждалі.

Водночас кілька анонімних Telegram-каналів повідомили про замах на Яна Лещенка, який проживає в цьому будинку, а керівництво «ЛНР» має намір представити цей інцидент як вибух газу. За їхніми даними, глава «народної міліції ЛНР» унаслідок вибуху серйозно постраждав, його госпіталізували.

Ці повідомлення побічно підтверджують місцеві жителі в різних групах в соціальній мережі «ВКонтакте», які публікують фото з місця інциденту. Вони також не вірять у версію про вибух газу та пишуть про одного постраждалого.

Сам Лещенко востаннє зʼявлявся на публіці 3 січня, коли давав брифінг про полоненого українського військовослужбовця Олександра Пупка. Він пропав 17 грудня.

Від початку бойових дій на Донбасі одразу декілька відомих бойовиків загинули внаслідок замахів із використанням вибухівки: ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підірвали в кафе «Сепар» у Донецьку у 2018 році. А також польових командирів Арсена Павлова (Моторолу) підірвали в ліфті будинку в Донецьку у 2016 році і Сергія Толстих (Гіві) підірвали в особистому кабінеті в Донецьку у 2017 році.