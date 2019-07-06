Окупанти на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим «тиші»



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На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

Втрат з боку українських захисників нема

Окупанти на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Широкине, з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

поряд Лебединського, з напрямку Саханки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Мар’їнки, з напрямку Трудівського – з міномету калібру 82 мм;

в районі населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українського – з автоматичного гранатомету;

неподалік Богданівки, з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Хутір вільний, з напрямку Золотого-5 – з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

поряд Новотоківського, з напрямку Донецького - з мінометів калібру 120 та 82 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.