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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим «тиші»

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    На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються - Окупанти на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим «тиші»
    На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

    Втрат з боку українських захисників нема

    Окупанти на Донбасі від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

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    Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    поблизу населеного пункту Широкине, з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;
    поряд Лебединського, з напрямку Саханки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    околиці Мар’їнки, з напрямку Трудівського – з міномету калібру 82 мм;
    в районі населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українського – з автоматичного гранатомету;
    неподалік Богданівки, з напрямку Петрівського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

    в районі населеного пункту Хутір вільний, з напрямку Золотого-5 – з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
    поряд Новотоківського, з напрямку Донецького - з мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

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