Командир ППО бойовиків, якого викрала СБУ, сам розповів про «Бук»
Навіть особливо паритися з пошуком доказів не потрібно. Хлопці самі старанно документували свої злочини
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Командир ПВО боевиков ДНР в Снежном Владимир Цемах, которого на днях похитили в ОРДЛО украинские спецслужбы, отличался неуместной болтливостью. В 2015 году он сам радостно хвастался на камеру, как забирал и прятал некий «Бук». Очевидно, тот самый, из которого и был сбит малазийский «Боинг».
Самое поразительное, что фантастические кретины, которое это видео снимали, почему-то не стали вырезать этот фрагмент, а просто попытались «запикать» слово «бук», которое, тем не менее, прекрасно читается по губам Цемаха.
Вероятно, это видео, которое долго пылилось на никому не известном канале раменского отделения российской партии «Родина» в ютубе, стало одной из причин, по которой Цемаха было решено захватить и вывезти из ОРДЛО.
Даже особо париться с поиском доказательств не нужно. Ребята сами старательно документировали свои преступления.
Джерело: блог Дениса Казанського