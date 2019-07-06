Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів
Резолюцію підтримали 54 члени комітету, 6 були проти і 6 утримались, - Чубаров
Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією анексованого Криму, Чорного й Азовського морів.
Про це повідомив член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.
«Резолюція щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів, незважаючи на шалений спротив та галас росіян, схвалена», — зазначив Чубаров.
Він також додав, що резолюцію підтримали 54 члени комітету, 6 були проти і 6 утримались.
Раніше повідомлялось, що сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.
Нагадаємо, на засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.
Разом із делегацією України демарш влаштували представникиПольщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.
Також до демаршу приєднались представники Швеції в ПАРЄ.
Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє повернення російської делегації до асамблеї попри санкції.
25 червня російську делегацію «запросили до роботи» в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.