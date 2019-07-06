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    У світі

    Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів

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    Чубаров зазначив, що резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного і Азовського морів, схвалили незважаючи на шалений спротив та галас росіян - Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів
    Чубаров зазначив, що резолюцію щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, України, Чорного і Азовського морів, схвалили незважаючи на шалений спротив та галас росіян

    Резолюцію підтримали 54 члени комітету, 6 були проти і 6 утримались, - Чубаров

    Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією анексованого Криму, Чорного й Азовського морів.

    Про це повідомив член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

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    «Резолюція щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів, незважаючи на шалений спротив та галас росіян, схвалена», — зазначив Чубаров.

    Він також додав, що резолюцію підтримали 54 члени комітету, 6 були проти і 6 утримались.

    Раніше повідомлялось, що сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.

    Нагадаємо, на засіданні 26 червня ПАРЄ підтвердила своє рішення про повернення російської делегації з усіма повноваженнями. Після цього українська делегація покинула засідання.

    Разом із делегацією України демарш влаштували представникиПольщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.

    Також до демаршу приєднались представники Швеції в ПАРЄ.

    Раніше члени ПАРЄ проголосували за рішення, яке дозволяє повернення російської делегації до асамблеї попри санкції.

    25 червня російську делегацію «запросили до роботи» в ПАРЄ. Українська делегація припинила роботу на сесії ПАРЄ після повернення Росії.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

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