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    На Донбасі зранку зафіксовано три ворожих обстріли: мапа боїв

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    На Донбасі зранку зафіксовано три ворожих обстріли: мапа боїв
    Ілюстративне фото

    Втрат серед українських військових немає

    Від початку доби, 6 липня 2019, бойовики тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

    Станом на 12:00 бойовики тричі відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував міномети 82-го та 120-го калібрів.

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    Так, з мінометів 82-го калібрів, станкових та ручних гранатометів, а також стрілецької зброї російські найманці обстрілювали українські позиції в районі Хутора Вільного та Широкиного.

    Крім того, в районі Новотошківського противник випустив по позиціям українських військових 42 міни 120-го калібру та 7 мін 82-го калібру. Обстріл тривав у період з 5:50 до 6:35.

    Зазначається, що від початку доби втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про чергові спроби російсько-окупаційних сил звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі окупованих населених пунктів. Бойовики обстріляли Азов та Патріотичне.

    Як повідомлялось, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 5 липня, постраждали шестеро українських військовослужбовців. Збройні формування Російської Федерації 12 разів застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм.

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    бойовики на Донбасі Донбас війна Азов обстріл Операція Об’єднаних сил
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