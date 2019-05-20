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    Події в Україні

    Окупанти на Донеччині тричі обстріляли позиції ЗСУ, поранений український військовий

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    Вороги вели вогонь від населених пунктів Пікузи, Новоласпа та Ужівка, - Мотузяник - Окупанти на Донеччині тричі обстріляли позиції ЗСУ, поранений український військовий
    Вороги вели вогонь від населених пунктів Пікузи, Новоласпа та Ужівка, - Мотузяник

    Під ворожий вогонь вже сьогодні потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового, Водяного та Старогнатівки - речник

    На Донеччині російсько-окупаційні війська станом на 12.00 тричі обстріляли з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї українських захисників Гнутового, Водяного та Старогнатівки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

    Зазначається, що внаслідок обстрілів один український військовий зазнав поранення.

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    «Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Під ворожий вогонь вже сьогодні потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового, Водяного та Старогнатівки. Під час цих обстрілів російсько-окупаційні війська застосовували протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю», - повідомив речник.

    За словами Мотузяника, вороги вели вогонь від населених пунктів Пікузи, Новоласпа та Ужівка.

    За попередньою інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення, поінформував речник.

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