Активісти провели у Дніпрі акцію «Совок не пройде»



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У Дніпрі встановили імпровізований постамент у вигляді совка Фото: Укрінформ

Учасники акції розповіли, що вже зараз частина проросійських політиків поступово готується до реваншу сил РФ

Дніпрі на площі Героїв Майдану активісти провели акцію «Совок не пройде» та встановили імпровізований постамент – совок.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Прислужники Москви не зупиняться. Вони лише промацують ґрунт. Вони хочуть, щоб ми стерпіли, промовчали й поступилися. Вони хочуть поступово повернути старі порядки та відкрити ворота «русскому миру» й радянському мороку. Це вже сталося у Донецьку та Луганську, бо там забракло активних патріотів. Тепер там панують окупанти, а люди позбавлені прав і зубожіють. Не допустимо цього, зупинимо повзучу окупацію», - говорили під час акції.

Активісти розповіли, що вже зараз частина проросійських політиків поступово готується до реваншу сил РФ. Зокрема у місті Харкові влада намагається зірвати декомунізацію та повернути старі комуністичні назви. Проукраїнські харків'яни чинять цьому опір.

Підтримати їх вирішили й дніпровські активісти, вийшовши на площу, аби заявити, що «совок» в Україні не пройде, резюмується у повідомленні.

До слова, вчора біля Адміністрації президента відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?».