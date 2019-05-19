Окупанти на Донбасі чотири рази обстрілювали позиції сил ООС з мінометів і кулеметів: мапа боїв



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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, на провокації бойовиків підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Бойовики чотири рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, втрат немає. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook.

«З початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів», - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новгородське; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Водяне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази: з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Золоте-4; з великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новогригорівка.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На провокації бойовиків підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, троє українських військових дістали поранення в суботу, 18 травня, на Донбасі, де бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.