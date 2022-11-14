Окупанти на Херсонщині розважалися, катуючи червонокнижних хом'яків
Нелюди вбивали гризунів на окупованій території
На території окупованої Херсонщини рашисти розважалися, вбиваючи червонокнижних тварин заради розваги. Про це повідомила українська природоохоронна група (UNCG).
«Сірі хом’яки – гризуни із Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися. Це –
залишена позиція у степу Херсонщини. Що росіяни зробили з гризунами, серед яких рідкісний сірий червонокнижний хом'як – можна побачити на фото», – йдеться в повідомленні.
Українці можуть підписати петицію, у якій вимагають покарати російський окупантів за екоцид.
Нагадаємо, в селі Шестакове на Харківщині під час окупації рашисти на фермі вбили дві тисячі корів. Просто вбивали корів, відрізали частини того, що їм найкраще смакує. І так залишали.
Перед цим рашисти обстріляли ферму на Запоріжжі: загинула понад тисяча тварин.
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