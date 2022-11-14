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Окупанти на Херсонщині розважалися, катуючи червонокнижних хом'яків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти на Херсонщині розважалися, катуючи червонокнижних хом'яків
Рашисти катують і людей, і тварин
фото: Михайло Русин

Нелюди вбивали гризунів на окупованій території  

На території окупованої Херсонщини рашисти розважалися, вбиваючи червонокнижних тварин заради розваги. Про це повідомила українська природоохоронна група (UNCG).  

«Сірі хом’яки – гризуни із Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися. Це – 
 залишена позиція у степу Херсонщини. Що росіяни зробили з гризунами, серед яких рідкісний сірий червонокнижний хом'як – можна побачити на фото», – йдеться в повідомленні. 

Українці можуть підписати петицію, у якій вимагають покарати російський окупантів за екоцид. 

Нагадаємо, в селі Шестакове на Харківщині під час окупації рашисти на фермі вбили дві тисячі корів. Просто вбивали корів, відрізали частини того, що їм найкраще смакує. І так залишали.

Перед цим рашисти обстріляли ферму на Запоріжжі: загинула понад тисяча тварин.

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Теги: книги рашисти росіяни тварини Херсонщина

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