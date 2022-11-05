Різали на шматки. Співробітники ферми під Харковом розповіли, як окупанти знущалися над коровами

Молочна ферма на Харківщині була однією з найбільших в Україні

В селі Шестакове на Харківщині, під час окупації, рашисти на фермі вбили дві тисячі корів. Про це повідомили «Факти ICTV».

Головний агроном Сергій Яценко розповів, що на підприємстві окупанти поселилися у березні. Спершу співробітники, які залишалися на фермі, намагалися доглядати за тваринами, але далі ставало нестерпніше.

«Спочатку зайшли «ЛДНР», вони якось нас не чіпали, а потім через два-три тижні зайшла російська армія, це було просто… Треба їм трактор, корову зарізати, м’ясо. Ми покинули й корів, я не зміг тут залишатися. Я сказав, що пішов за ключами, сам завів машину і просто поїхав звідти», – розповів він.

У результаті залишились доглядати за тваринами лиш декілька людей. Окупанти запускали їх по паспортах, звіряли з якимись списками, але в будь-яку мить могли просто заборонити заходити на територію.

«Було таке, що на територію не пускали й п’ять днів. Просто не пускали! А як же корови?! Їх же ніхто не годує! Було багато корів з телятами. Телята їх самі смоктали. Були випадки, що лежить корова, яка ще вчора ходила, а в неї відрізана або нога, або частина тулуба. Просто вбивали корів, відрізали частини того, що їм найкраще смакує. І так залишали», – зазначив агроном.

Факти ICTV

Також завідувачка підсобного сільського господарства агроферми Катерина Казенна розповіла, що рашисти розграбували все майно ферми. Росіяни викрали трактори, сіялки, вивезли навіть коров’ячий корм, і все дивувалися, що в Україні худоба живе краще за людей в Росії.

«Вони дивувалися, як це так, у корів пластикові вікна стоять, бойлери стоять, у нас там була родильна. На жаль, її немає, розбили, пів боксу залишилося. Там були бойлер, поїлки та лампи для телят, все сучасне, все зроблене для людей, для тварин. І вони навіть шланги покрали для доїльних апаратів», – розповіла завідувачка.

Після звільнення села працівники почали повертатися додому та на свої робочі місця.

«Протягом окупації та всіх військових дій у селі наші ветеринари не могли доглядати тварин, не проводилися планові вакцинації. У зв’язку з цим хворіють корови. І ще одна причина – всі тварини були під обстрілами. У кожній тварині можуть бути осколки від снарядів – це також може стати причиною смерті вже через деякий час», – пояснив Сергій Яценко.

Молочна ферма підприємства Агромол була однією з найбільших в Україні. Тут доїли по 40 тонн молока на день, вирощували пшеницю та соняшник, виготовляли цукор, поки не прийшли росіяни, які все знищили. З 3 тис. корів дві третини вбили, зазначив Сергій Яценко.

«Оце бачите, розбитий корівник, тварин позакидало аж на верхні конструкції», – розповів Сергій Яценко.

Підприємство вийшло надсучасним: новітня техніка, коров’ячий пологовий з гарячою водою. Тут були навіть «інтелектуальні» корівники зі спеціальною температурою, кондиціонуванням, лампи світили різними кольорами для кращого апетиту чи здорового сну.

Зараз на території ферми й досі лежать залишки снарядів. Господарство зруйнували наприкінці лютого: били з реактивних систем залпового вогню, бомбили з авіації, розповідає Сергій. Збитки на агрофермі ще навіть не рахували, а зі знищенням тільки цього підприємства держава втратила понад 14 млрд грн, підрахувала Держекоінспекція.

Нагадаємо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.