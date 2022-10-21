Собаки стали у чергу, щоб поїсти. Фото із Краматорська розчулило соцмережі

У прифронтовому Краматорську запрацювала станція вигодовування домашніх тварин

Гуманітарна ініціатива World Central Kitchen встановила у Краматорську станцію вигодовування домашніх тварин. Після цього собаки вистроїлися у чергу, щоб отримати свою порцію корму. Фото розмістив виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук у своєму Twitter.

«Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили станцію вигодовування домашніх тварин у Краматорську (за вашої підтримки!). Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти», – зазначив Мук.

Користувачі соцмереж були зворушені знімком собак із Краматорська, люди активно поширюють та обговорюють фото.

Волонтер також розповів, що подібні станції вигодовування для домашніх тварин уже відкриті і в інших містах, зокрема на деокупованій території. Він закликав усіх охочих допомогти з закупівлею корму, лікуванням тварин, які постраждали внаслідок бойових дій, та евакуацією їх у безпечніші регіони.

World Central Kitchen – міжнародна гуманітарна організація, яка наразі підтримує та годує українців під час війни Росії в Україні. Засновник організації Хосе Андрес особисто супроводжує та роздає гуманітарні товари у постраждалих від війни містах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові забрали у захисниці «Азовсталі» собаку, на ім'я Адік, після того, як жінка потрапила у полон. Тварину як трофей передали лідеру Чечні Рамзану Кадирову.