Головна Київ Новини
search button user button menu button

Буча: господарі влаштували собакам у розпліднику справжнє пекло

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буча: господарі влаштували собакам у розпліднику справжнє пекло
Під час огляду приміщення поліцейські виявили трупи щенят
фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Власниця розплідника загинула під час окупації, а її чоловік знущався над тваринами

У розпліднику для тварин в Бучі замордували сімох цуценят та двох дорослих псів. Про це повідомив начальник поліції київської області Андрій Нєбитов.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили трупи щенят породи американського стаффордширського тер’єра та американського буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення.

В самому приміщенні – бруд, антисанітарія, екскременти тварин.

4 фото
На весь екран

«До болю вражає і те, що розплідник створила 28-річна бучанка, яка гідно опікувалась тваринами. Собаки були її захопленням, але під час окупації міста молода жінка трагічно загинула. Надалі справою став займатися її  27-річний чоловік. Нині усі тварини вилучені та передані зоозахисникам для піклування. Щодо власника вже розпочато досудове розслідування», – повідомив Нєбитов.

Нагадаємо, гуманітарна ініціатива World Central Kitchen встановила у Краматорську станцію вигодовування домашніх тварин. Після цього собаки вистроїлися у чергу, щоб отримати свою порцію корму. 

Раніше повідомлялося, що російські військові забрали у захисниці «Азовсталі» собаку, на ім'я Адік, після того, як жінка потрапила у полон. Тварину як трофей передали лідеру Чечні Рамзану Кадирову. 

Читайте також: Тварини на війні. Неймовірні історії порятунку
Теги: тварини розслідування жінка чоловік піклування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Собака загриз шахістку, яка приїхала з батьками на змагання
Дитячий чемпіонат з шахів у Росії скасовано: собака загриз 12-річну учасницю
27 квiтня, 13:59
Вівчарка Іві малює зубами
Собака заробив $20 тис. на власних картинах (фото)
15 лютого, 01:54
Василь Вирозуб пробув у російському полоні більш ніж два місяці
Цькували собаками, катували і питали про Бандеру. Капелан ПЦУ розповів про жахи полону
3 жовтня, 09:21

Новини

Буча: господарі влаштували собакам у розпліднику справжнє пекло
Буча: господарі влаштували собакам у розпліднику справжнє пекло
Мали рублі та знайомих у «Вагнері»: прикордонники затримали двох колаборантів
Мали рублі та знайомих у «Вагнері»: прикордонники затримали двох колаборантів
На підприємстві під Києвом стався вибух (фото)
На підприємстві під Києвом стався вибух (фото)
На Київщині знову гримлять вибухи: названо причини і місця
На Київщині знову гримлять вибухи: названо причини і місця
Енергокриза на Київщині посилиться: Трипільська ТЕС залишиться без газу
Енергокриза на Київщині посилиться: Трипільська ТЕС залишиться без газу
Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить тривалі екстрені обмеження
Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить тривалі екстрені обмеження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
312K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
45K
Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського
22K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
20K
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
20K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
16K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту