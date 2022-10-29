Буча: господарі влаштували собакам у розпліднику справжнє пекло

Власниця розплідника загинула під час окупації, а її чоловік знущався над тваринами

У розпліднику для тварин в Бучі замордували сімох цуценят та двох дорослих псів. Про це повідомив начальник поліції київської області Андрій Нєбитов.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили трупи щенят породи американського стаффордширського тер’єра та американського буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення.

В самому приміщенні – бруд, антисанітарія, екскременти тварин.

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«До болю вражає і те, що розплідник створила 28-річна бучанка, яка гідно опікувалась тваринами. Собаки були її захопленням, але під час окупації міста молода жінка трагічно загинула. Надалі справою став займатися її 27-річний чоловік. Нині усі тварини вилучені та передані зоозахисникам для піклування. Щодо власника вже розпочато досудове розслідування», – повідомив Нєбитов.

Нагадаємо, гуманітарна ініціатива World Central Kitchen встановила у Краматорську станцію вигодовування домашніх тварин. Після цього собаки вистроїлися у чергу, щоб отримати свою порцію корму.

Раніше повідомлялося, що російські військові забрали у захисниці «Азовсталі» собаку, на ім'я Адік, після того, як жінка потрапила у полон. Тварину як трофей передали лідеру Чечні Рамзану Кадирову.