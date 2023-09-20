Окупанти намагаються повернути позиції в районі Андріївки – Генштаб

На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області

Воїни ЗСУ ведуть наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Водночас протягом минулої доби окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, однак успіхів не мали. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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За словами речника, на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області.

«Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав», – сказав Ковальов.

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Також Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше міста Бахмут Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мелітопольському напрямку Збройні сили України продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами у живій силі та техніці.

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.