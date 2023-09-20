Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти намагаються повернути позиції в районі Андріївки – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти намагаються повернути позиції в районі Андріївки – Генштаб
На Мелітопольському напрямку Збройні сили України продовжують наступальну операцію
фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області

Воїни ЗСУ ведуть наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Водночас протягом минулої доби окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, однак успіхів не мали. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За словами речника, на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області.

«Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав», – сказав Ковальов.

Також Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше міста Бахмут Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мелітопольському напрямку Збройні сили України продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами у живій силі та техніці.

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Теги: окупанти Андрій Ковальов Бахмут війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патріарх Кирило є пособником президента Росії Путіна у війні проти України та усього цивілізованого світу
Попи-шпигуни. Православна розвідка Путіна на Заході агресор
18 вересня, 21:00
У складі делегації прибуло шестеро українських дітей, яких нещодавно було повернуто із Росії
Будуть свідчити проти Путіна. До Гааги прибули визволені із РФ українські діти
14 вересня, 15:11
Данія надасть на відновлення України понад $43 млн
Данія надасть на відновлення України понад $43 млн
6 вересня, 23:43
Білий дім анонсував нову підтримку для України
Білий дім анонсував нову підтримку для України
6 вересня, 08:10
Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку
Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині (відео)
4 вересня, 22:11
Білорусь видає «вагнерівцям» паспорти з новими іменами
Білорусь видає «вагнерівцям» паспорти з новими іменами
29 серпня, 10:11
Воїни ССО працювали на підступах до Роботиного
ЗСУ показали, як вибивали окупантів з-під Роботиного (відео)
25 серпня, 08:04
На відстрочку матимуть право адвокати, які мають стаж роботи не менше 10 років
Чоловіки ще однієї професії можуть отримати відстрочку від мобілізації: законопроєкт
23 серпня, 17:46
16 людей, травмованих внаслідок ракетного обстрілу РФ, було прооперовано
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 150
20 серпня, 14:17

Події в Україні

Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка
Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка
Під Бахмутом оборонні можливості РФ послабилися: британська розвідка назвала причину
Під Бахмутом оборонні можливості РФ послабилися: британська розвідка назвала причину
Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки
Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки
Окупанти намагаються повернути позиції в районі Андріївки – Генштаб
Окупанти намагаються повернути позиції в районі Андріївки – Генштаб
Ворожі дрони влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці
Ворожі дрони влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці
Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи
Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
41K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
35K
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
35K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
19K
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту