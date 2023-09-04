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Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині (відео)
Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку
фото: Офіс президента

Президент Зеленський заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті

У понеділок, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський відвідав вісім бойових бригад у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». Про це голова держави повідомив у Telegram.

«Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів», – повідомив президент.

Серед бригад, які відвідав Зеленський – 109 окрема бригада територіальної оборони, 110 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти, 59 окрема мотопіхотна бригада, 53 окрема механізована бригада, 79 окрема десантно-штурмова бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема артилерійська бригада.

Також Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували:

  • дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах,
  • недостатнє комплектування підрозділів особовим складом,
  • нестачу окремих типів боєприпасів.

Окрім цього, глава держави та військові обговорили підвищення мотивації воїнів, а також створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Резніков опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони. Крім того, зареєстровано проєкт постанови № 9678 про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. Очікується, що він і стане наступником Резнікова.

Читайте також: Новий міністр оборони. Чому президент обрав Умєрова (досьє)
Теги: Володимир Зеленський Донеччина війна

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