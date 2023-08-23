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Чоловіки ще однієї професії можуть отримати відстрочку від мобілізації: законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чоловіки ще однієї професії можуть отримати відстрочку від мобілізації: законопроєкт
На відстрочку матимуть право адвокати, які мають стаж роботи не менше 10 років
фото ілюстративне

Відстрочку від мобілізації вже мають судді, прокурори та співробітники інших правоохоронних органів

До Верховної Ради внесено законопроєкт № 9631, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів.

Ініціатори законопроєкту пропонують внести зміни до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом внесення до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, адвокатів. Але тільки тих, хто має стаж роботи не менше 10 років або внесений до Реєстру адвокатів, що надають безкоштовну вторинну правову допомогу.

Зазначається, що таке нововведення необхідно підтримати, оскільки зараз в Україні відстрочку від мобілізації вже мають судді, прокурори та співробітники інших правоохоронних органів, але серед перелічених вище осіб відсутні адвокати.

На думку ініціаторів законопроекту, в таких умовах існує ризик порушення принципу змагальності сторін, оскільки може бути представлена лише сторона звинувачення та відсутня сторона захисту.

«Проєкт закону розроблено з метою забезпечення кожному праву на захист в умовах військового стану, дотримання балансу між сторонами звинувачення та захисту під час судових процесів та принципу змагальності сторін», – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Терміни продовжені до 15 листопада 2023 року. Вони почнуть діяти з 18 серпня.

Теги: війна адвокат мобілізація

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