Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 150

Голова ОВА повідомив, що в лікарнях наразі перебуває 41 людина

Кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову зросла – постраждалих вже понад 150. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону .

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«На сьогодні, на цю хвилину вже 156 поранених. Це ті люди, які були доставлені швидкою допомогою або продовжують звертатися зараз до медичних закладів. Сім загиблих, одна дитина», – сказав він.

Голова ОВА повідомив, що в лікарнях наразі перебуває 41 людина. Більшість отримали амбулаторну допомогу та перебувають вдома. 16 людей було прооперовано.

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«Якщо казати про тяжкий стан, то шість людей, в тому числі, одна дитина, зараз перебувають у важкому стані. Інші – в палатах профільних відділень у стадії середньої тяжкості», – розповів Чаус і додав, що з пораненими працюють психологи.

Він також прокоментував проведення виставки у Драмтеатрі під час ракетного удару

На запитання щодо того, хто надавав дозвіл на проведення виставки в будівлі, куди влучила ракета, і чи знала місцева чи обласна влада про цей захід, голова ОВА розповів, що «організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів».

«І попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз із цього питання, в тому числі, тривають слідчі дії і слідчі встановлюють всі обставини», – сказав він.

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Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті.

Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.