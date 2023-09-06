Данія надасть на відновлення України понад $43 млн

Гроші підуть на відновлення України та гуманітарну допомогу

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна надасть новий пакет фінансової допомоги для України на понад $43 млн. Про це повідомила данська газета Jyllands-Posten.

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Ці гроші підуть на відновлення України та гуманітарну допомогу.

Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаївської області. У Миколаєві незабаром відкриють офіс посольства Данії в Україні.

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Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, до Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона виступила в українському парламенті.

Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні винищувачі F-16, проте з певною умовою. Україна має право використовувати винищувачі F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, лише на своїй території.

До слова, данська компанія постачала обладнання для атомних підводних човнів Росії. Три найсучасніші підводні човни російського флоту оснащені корабельною ізоляцією данської групи Rockwool.