Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Данія надасть на відновлення України понад $43 млн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Данія надасть на відновлення України понад $43 млн

Гроші підуть на відновлення України та гуманітарну допомогу

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна надасть новий пакет фінансової допомоги для України на понад $43 млн. Про це повідомила данська газета Jyllands-Posten.

Ці гроші підуть на відновлення України та гуманітарну допомогу.

Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаївської області. У Миколаєві незабаром відкриють офіс посольства Данії в Україні.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, до Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона виступила в українському парламенті.

Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні винищувачі  F-16, проте з певною умовою. Україна має право використовувати винищувачі F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, лише на своїй території. 

До слова, данська компанія постачала обладнання для атомних підводних човнів Росії. Три найсучасніші підводні човни російського флоту оснащені корабельною ізоляцією данської групи Rockwool.

Теги: Данія гуманітарна допомога війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування набрала необхідну кількість голосів
Петиція з вимогою ветувати закон про е-декларування набрала необхідну кількість голосів
Вчора, 20:25
РФ вербує на війну в Україну іноземців
Росія на Кубі вербувала людей на війну проти України
5 вересня, 06:35
Більшість пошкоджених внаслідок війни будинків у Маріуполі досі перебувають у напівзруйнованому стані
«Замість життя – виживання». Що відбувається в окупованому Маріуполі (фото)
31 серпня, 15:49
Vampire – портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом
Стало відомо, скільки систем Vampire вже використовує Україна
31 серпня, 11:15
Уламки ракети пошкодили приватний будинок
Нічна атака на Дніпропетровщину: ЗСУ збили ракету і дрон
25 серпня, 08:16
Війна в Україні може тривати довго
Резніков розповів, скільки ще може тривати війна
22 серпня, 15:45
«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», – коротко відповів президент України
Зеленський розповів, які території готовий обміняти на членство України в НАТО
20 серпня, 19:39
За словами військового, побудова маршрутів російських дронів постійно змінюється
ЗСУ пояснили, чому російські дрони Shahed долітають до Києва
14 серпня, 10:44
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше години
11 серпня, 10:45

Економіка

Данія надасть на відновлення України понад $43 млн
Данія надасть на відновлення України понад $43 млн
Тіньовий флот Путіна. Росія зухвало обходить санкції, купуючи танкери
Тіньовий флот Путіна. Росія зухвало обходить санкції, купуючи танкери
Канцлер Австрії спробував виправдатися за купівлю газу у Росії
Канцлер Австрії спробував виправдатися за купівлю газу у Росії
Росія знімає з маршрутів західні літаки через брак деталей
Росія знімає з маршрутів західні літаки через брак деталей
Експорт українського зерна: Єврокомісар назвав головну країну для транзиту збіжжя
Експорт українського зерна: Єврокомісар назвав головну країну для транзиту збіжжя
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
У Києві прогриміли вибухи
81K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
76K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
35K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
31K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
19K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
5 вересня, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
5 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту