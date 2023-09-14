Будуть свідчити проти Путіна. До Гааги прибули визволені із РФ українські діти

У складі делегації прибуло шестеро українських дітей, яких нещодавно було повернуто із Росії

Під час пресконференції свої історії повернення діти розповідали журналістам

Шість українських дітей, яких вдалося повернути з Росії, прибули до нідерландської Гааги для дачі свідчень та спілкування із місцевими журналістами. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми тут, аби проінформувати міжнародне суспільство про порушення прав українців — військовополонених, цивільних заручників, дітей», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що у складі делегації прибуло шестеро українських дітей, яких нещодавно було повернуто із Росії. П’ятеро дітей родом з Маріуполя, одна дитина з Харкова. Під час пресконференції свої історії повернення діти розповідали журналістам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кожен із них – це свідок злочинів Росії. Також ми плануємо зустріч із керівництвом Міжнародного кримінального суду», – повідомив Лубінець.

Він аткож наголосив, що дуже важливо, що діти перебувають в Гаазі і можуть бути почутими. «Важливість їхнього приїзду сюди це показник того, що ми готові показати і надати свідчення конкретних дітей, які перебували під тиском РФ. Так безумовно, їхні свідчення, їхні історії повинні стати окремими сторінками в томах кримінального провадження проти РФ і саме в Гаагу, де буде відбуватися зустріч з керівництвом МКС, на мій погляд, найбільш важливо було не тільки приїхати офіційним представникам України, а й привезти дітей які можуть розказати свої власні історії», – наголосив уповноважений.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула додому дев'ятьох дітей, яких викрали окупанти. Також повідомлялося, що Україна розробила механізм повернення українських дітей з РФ.