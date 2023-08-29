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Білорусь видає «вагнерівцям» паспорти з новими іменами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь видає «вагнерівцям» паспорти з новими іменами
фото ілюстративне

«Вагнерівці» зможуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій»

Найманцям ПВК «Вагнер», які на сьогодні перебувають на території Білорусі, видають нові паспорти на інші імена для перетину кордону до ЄС. Про це заявив опозиціонер, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в інтерв’ю польському виданню РАР.

Зазначається, що в Білорусі залишаються кілька тисяч «вагнерівців». 

«Вони отримують білоруські паспорти – справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів», – каже Латушко.

Крім того, зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хотів би, щоб «вагнерівці» залишилися в країні, але «у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків».

«Частина з «вагнерівців» вирушить до Африки, частина – підпише контракти з міноборони Росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у Білорусі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: війна росія Білорусь ПВК «Вагнер»

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