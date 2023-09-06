Білий дім анонсував нову підтримку для України

Джейк Салліван: «Ми очікуємо, що зможемо досягти надання пакетів допомоги, які дозволять Україні отримати те, що їй потрібно»

Адміністрація США провела конструктивні розмови на двопартійній основі в обох палатах Конгресу і висловив впевненість щодо нового фінансування для України. Про це заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван на брифінгу у Білому домі, інформує «Голос Америки».

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«Не буду говорити про запевнення, але були конструктивні розмови. Вони були позитивні і суттєві. Ми очікуємо, що зможемо досягти надання пакетів допомоги, які дозволять Україні отримати те, що їй потрібно», – зауважив Салліван.

Коментуючи питання журналістів про можливі поставки зброї для Росії з Північної Кореї, Салліван наголосив, що Росії доводиться звертатися до такої країни, як Північна Корея, щоб зміцнити свою обороноздатність у війні, яка, як очікувала сама Росія, триватиме близько тижня.

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Раніше повідомлялося, що наступного тижня США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном.

Раніше США оголосили передачу Україні касетних боєприпасів.

Нагадаємо, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн.