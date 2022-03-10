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    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті

    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    фото: Національна поліція України

    Армія ворога продовжує знищувати житлові будинки і об’єкти інфраструктури Харкова і передмістя

    Рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський». Про це повідомляє ДСНС у Харківській області та Національна поліція.

    Продовжуються роботи з ліквідації наслідків бомбардувань, розбирають завали, шукають тіла загиблих та постраждалих. Дана роботи триває у місті Харкові та у Ізюмському районі області.

    Під час нічного артобстрілу знищено один з найбільших торговельно-розважальних центрів Харкова «Нікольський». У місті Чугуєві пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. На щастя, ніхто з громадян не постраждав.

    Слідчі проводять огляд місць події, збирають та вилучають речові докази злочинів. Спільно з рятувальниками розчищаються завали.

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    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті
    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті

    Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку.

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    Теги: Харків Росія окупанти війна бомбардування рятувальники Україна поліція час
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    Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті