Російські окупанти знову обстріляли Харків і область: знищено будинки та найбільший ТРЦ у місті

Армія ворога продовжує знищувати житлові будинки і об’єкти інфраструктури Харкова і передмістя

Рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський». Про це повідомляє ДСНС у Харківській області та Національна поліція.

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків бомбардувань, розбирають завали, шукають тіла загиблих та постраждалих. Дана роботи триває у місті Харкові та у Ізюмському районі області.

Під час нічного артобстрілу знищено один з найбільших торговельно-розважальних центрів Харкова «Нікольський». У місті Чугуєві пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. На щастя, ніхто з громадян не постраждав.

Слідчі проводять огляд місць події, збирають та вилучають речові докази злочинів. Спільно з рятувальниками розчищаються завали.

Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку.