Рашисти знищили 400 багатоповерхових будинків у Харкові

Влада шукає житло людям

Російські загарбники знищили у Харкові приблизно 400 багатоповерхівок. У результаті людям просто ніде жити. Про те, що величезна кількість харків'ян через обстріли рашистів залишилася без даху над головою, в національному ефірі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ситуація дуже важка. Ми вже продумуємо, де розмістити людей. 400 багатоповерхових будинків уже зруйновано ворожою армією», – зазначив Терехов.

Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити дах над головою для людей, чиї будинки знищили загарбники.

Додамо, що сьогодні начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що за попередніми даними 472 будинки на території Харківської області зруйновані або частково постраждали внаслідок обстрілів.

«Найбільша кількість постраждалих та зруйнованих будинків у Київському, Харківському, Московському районах Харкова та у місті Ізюм», – сказано у повідомленні.

Додамо, що СБУ попереджає: російські загарбники можуть підірвати склади аміаку на Харківщині.

Напередодні на Харківщині загинув легендарний український воїн.

Також слід відзначити, що 10 березня російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму. За інформацією правоохоронців, з міста всього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами.

Раніше ми повідомляли, що з Ізюму виїхало близько 2 тис. людей через гуманітарний коридор.









