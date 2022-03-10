СБУ: російські загарбники можуть підірвати склади аміаку на Харківщині

Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну

Путінські окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому Збройні сили України.

«Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ», – ідеться в повідомленні СБУ.

За даними СБУ, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій.

«Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники. Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже - будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України», - сказано в повідомленні.

У СБУ також наголосили, що вчорашній напад ворога на пологовий будинок та лікарню в Маріуполі не можна виправдати нічим. Це - нелюдський вчинок, за який ворогу обов’язково доведеться суворо відповідати: і перед українськими воїнами, і перед Гаазьким трибуналом.

«Весь світ здригнувся від такого звірства! Тому сьогодні росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя. Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні. Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж «бандерівців і нацистів»?), про яких офіційно говорить російське міноборони», - заявили у відомстві.

Напередодні ми писали, що Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.