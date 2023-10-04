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Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти наступали на сімох напрямках: результати пекельних боїв
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 588-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я Чернігівської області; Сорокине, Прогрес, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Мала Вовча Харківської області.

Куп’янський напрямок

Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Подолів Харківської області та Куземівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили п'ять атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новоселівського, Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Федорівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк та Олександро-Шультине Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, шість атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Під артилерійським вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Золотої Ниви, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Від авіаційних ударів постраждали Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Понятівка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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