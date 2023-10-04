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ЗСУ знищили російську гармату «Гіацинт-б» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ знищили російську гармату «Гіацинт-б» (відео)
Бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдали влучного удару по російській гарматі «Гіацинт-Б»
фото: скріншот з відео

Українські військові розтрощили ще одну артилерійську позицію окупантів

На Харківщині українські бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдали влучного удару по російській гарматі «Гіацинт-Б» та розтрощили ще одну артилерійську позицію окупантів. Про це повідомили в самій бригаді, виклавши відео точних влучань.

«Знищення Силами оборони рекордної кількості ворожих артсистем забезпечують в тому числі воїни третьої окремої танкової Залізної бригади», – зазначається у повідомленні.

На опублікованому ролику всього за хвилину можна побачити, як нещодавно на Харківщині самохідні гаубиці «Акація» танкової бригади уразили російську 152-міліметрову гармату 2А36 «Гіацинт-Б» (дальність стрільби – до 40 км), а потім розтрощили ще одну артилерійську позицію ворога.

Нагадаємо, у захопленому Токмаку Запорізької області російські окупанти не на жарт панікують через наступ ЗСУ. На тлі евакуації сімей, 4 жовтня окупанти закрили ринок та всі магазини у місті.

До слова, триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.

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Теги: ЗСУ війна окупанти

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