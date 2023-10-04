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Українці створили плащ-невидимку для ЗСУ: вражаюче відео

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українці створили плащ-невидимку для ЗСУ: вражаюче відео
Плащ важить менш ніж 2,5 кг, а також має високу захищеність від дощу та мокрого снігу
фото: Telegram Михайло Федоров

Розробка вже успішно пройшла випробування в польових умовах

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав новітню розробку для військових. Українці створили плащ-невидимку, який допоможе захистити наших захисників від ворожих куль.

Міністр назвав плащ «суперзахистом» від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.

«Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання», – підкреслив Федоров.

На опублікованому відео випробувань в польових умовах чітко видно, що військовий у плащі-невидимці майже непомітний у порівнянні з бійцями у класичній екіпіровці.

Михайло Федоров додав, що розробка компактна та легка – її вага складає менш ніж 2,5 кг, а також має високу захищеність від дощу та мокрого снігу.

Крім того, за словами міністра, плащ не горить і здатен захистити від високих температур.

«Плащ-невидимка – це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше», – підкреслив Федоров.

Нагадаємо, сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси для ЗСУ в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси. Замовлення, розміщені в рамках контрактів, укладених Європейським оборонним агентством, стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм. Схему було створено в рамках плану вартістю щонайменше 2 млрд євро, розпочатого в березні з метою постачання в Україну 1 мільйона артилерійських снарядів і ракет протягом року.

Теги: військові Михайло Федоров українці розробка

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