Окупанти обклали містян у Кирилівці даниною

Від людей, які торгують сільською продукцією на ринку, щодня сплачувати їй по 59 гривень готівкою

Від людей, які торгують сільською продукцією на ринку, щодня сплачувати їй по 59 гривень готівкою

Гауляйтер зібрала у селищній раді місцевих підприємців та оголосила вимогу про сплату тисячі гривень щомісяця

Російські окупанти обклали містян у Кирилівці Запорізької області даниною. Організатором схеми виявилась гауляйтер Катерина Уманець. Про це повідомляє Telegram-канал «Риа-Мелитополь».

За інформацією місцевих жителів, Уманець вимагає від людей, які торгують сільською продукцією на ринку, щодня сплачувати їй по 59 гривень готівкою.

Також Уманець зібрала у селищній раді місцевих підприємців та оголосила вимогу про сплату тисячі гривень щомісяця.

«Підприємці запитали, ким підписано розпорядження. Їм відповіли, що підпис ставила Уманець. Люди сказали, що їхній голова – це Малєєв і платити відмовилися. Тоді їх почали умовляти платити хоча б по 800 гривень», – відзначив один із підприємців.

Водночас ходять чутки, що Уманець уже незабаром покине свою «посаду», яку пізніше займе інший місцевий колаборант.

Нагадаємо, жителі окупованих міст на півдні України ненавидять російських загарбників та готові бути партизанами у ворожому кублі.

Як повідомлялось, 24 травня окупанти викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва та його заступника Ігоря Коробку. Чоловіків із зав’язаними очима вивезли в невідомому напрямку. Малєєва викрали вже вдруге. Перший раз він був в полоні у квітні.

Раніше окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці.

Напередодні ж у курортну Кирилівку зайшли кілька десятків ворожих БТРів. Кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів.