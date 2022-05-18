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    Події в Україні

    Окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці

    Окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці
    фото: doba.ua

    На березі моря багато мін

    У курортній Кирилівці Запорізької області, яка тимчасово окупована, ворог заміновав узбережжя Азовського моря, а на базах відпочинку встановив «Гради». Про це повідомляє Запорізька ОВА.

    «Бази відпочинку, які розташовані у Кирилівці, цього року не працюватимуть. На березі моря багато мін, а на території баз відпочинку стоять «Гради», – йдеться у дописі.

    Також в ОВА повідомили, що в окупованому Мелітополі не працює більшість магазинів та підприємств. Особливо важка ситуація з продуктами у навколишніх селах.

    «Гуманітарної допомоги практично немає. Підприємства Мелітополя змушені віддавати 30% прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають», – розповіли в ОВА.

    Як повідомлялося, окупанти перешкоджають евакуації в Запоріжжі: оголосили про закриття проїзду через Василівку

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Азовське море Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці