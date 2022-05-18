Окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці

На березі моря багато мін

У курортній Кирилівці Запорізької області, яка тимчасово окупована, ворог заміновав узбережжя Азовського моря, а на базах відпочинку встановив «Гради». Про це повідомляє Запорізька ОВА.

«Бази відпочинку, які розташовані у Кирилівці, цього року не працюватимуть. На березі моря багато мін, а на території баз відпочинку стоять «Гради», – йдеться у дописі.

Також в ОВА повідомили, що в окупованому Мелітополі не працює більшість магазинів та підприємств. Особливо важка ситуація з продуктами у навколишніх селах.

«Гуманітарної допомоги практично немає. Підприємства Мелітополя змушені віддавати 30% прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають», – розповіли в ОВА.

Як повідомлялося, окупанти перешкоджають евакуації в Запоріжжі: оголосили про закриття проїзду через Василівку