У курортну Кирилівку зайшли кілька десятків ворожих БТРів

Кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів

25 травня до селища Кирилівка Запорізької області зайшло 30 одиниць російської техніки. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи.

Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.

Нагадаємо, в Запорізькій області російські військові вдруге викрали голову курортного селища Кирилівка Івана Малєєва. Крім цього, окупанти викрали заступника голови Кирилівки Ігоря Коробку.

Також викрадено директора місцевого дома культурі (КЗ «Центр культури, дозвілля та мистецької освіти») Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та ЦНАП.

25 березня Малєєв у своєму відеозверненні заявив, що російські військові увійшли до селища Кирилівка.

17 квітня стало відомо про те, що селищного голову Кирилівки Івана Малаєва викрали окупанти, після того, як той відхилив ультиматум про співпрацю. Згодом його було звільнено з полону.

До слова, в окупований росіянами Мелітополь загарбники доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації.