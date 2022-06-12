Росія відправила в Україну групу «фахівців» для грабування музеїв

Міжнародна група фахівців дійшла висновку, що розкрадання музеїв на окупованих територіях України відбувається цілеспрямовано та координується російською владою

Міжнародна група вчених та експертів із цифрових технологій, які відстежують крадіжки, з’ясувала, що направлена Росією «група фахівців» займається контрабандою цінних історичних артефактів із тимчасово захоплених територій України до Росії. Про це повідомляє The Guardian.

Антрополога Браян Деніелс, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрової обробки зображень, розповів виданню, що він та його колеги з лабораторії в американському штаті Вірджинія стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей із початку вторгнення Росії в Україну та виявили закономірності у злочинах.

«Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси були … вивезені до РФ», – сказав Деніелс, зауваживши, що йдеться про скіфське золото, зокрема.

Водночас науковець не знає, чи була грошова цінність найважливішим фактором для росіян, або ж предмети були обрані через їхнє культурне значення.

«Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами», – припустив він.

Деніелс додав, що крадіжки, як правило, слідують за допитами музейних зберігачів і наглядачів. Спроби Росії знайти та вкрасти заховані артефакти в захоплених українських містах стають все більш рішучими.

«Ми все більше непокоїмося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються за лінією розташування російських військ», – сказав Деніелс.

Нагадаємо, про те, що рашисти викрали скіфське золото з музею окупованого Мелітополя, стало відомо ще наприкінці квітня. Унікальну колекцію IV ст. до н.е. працівники музею сховали у надійному місці, коли розпочалась війна. Однак місцеві колаборанти допомогли росіянам розшукати історичні цінності.

В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники.

Також повідомлялося, що окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

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