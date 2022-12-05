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Українська зима: житель Бахмута опинився на першій шпальті світового видання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українська зима: житель Бахмута опинився на першій шпальті світового видання
фото: Anatolii Stepanov/afp

The Wall Street Journal опублікував світлину з України

На першу сторінку американської газети The Wall Street Journal потрапив місцевий житель, який штовхає візок з дровами в Бахмуті, ключовому місті на лінії фронту на сході України, яке російські війська намагаються захопити декілька місяців.

У статті «Українці стикаються з гнівом Росії, зима» згадують боротьбу українців проти окупантів та вплив погодних умов. Коли температура падає, хвилі холодного дощу розмивають дороги та поля, перетворюючи їх на багнюку, в яку грузнуть люди та обладнання. Проте боротьба в умовах сильного морозу ще складніша.

Українська зима: житель Бахмута опинився на першій шпальті світового видання фото 1

 

Нагадаємо, заяви РФ про оточення Бахмуту не відповідають дійсності: окупанти втрачають темп і не контролюють рокадні шляхи. На Бахмутському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити тактичне положення. Воєнна ситуація в районі Бахмута залишається складною, але не критичною.

Також стало відомо, що окупаційні війська змінюють тактику бойових дій у Бахмуті. Ворог намагається діяти малими групами.

Напередодні у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня.

Читайте також: Чи зможуть окупанти оточити Бахмут: відповідь українських військових
Теги: Бахмут окупанти росіяни

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