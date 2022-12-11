Військові розбили ДРГ окупантів у районі Бахмута: відео

Російські окупанти в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони Українських позицій

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розбили диверсійно-розвідувальну групу загарбників у районі Бахмута Донецької області. Про це пресслужба ДШВ повідомляє в Телеграмі.

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«Російські війська в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло – всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем», – ідеться в повідомленні.

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За даними ДШВ, у результаті вогневого ураження ліквідовані щонайменше двоє російських військових. Це лише підтверджені втрати противника.

Нагадаємо, російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі. Окупанти діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем.