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Окупанти вдень обстріляли Запоріжжя. Постраждала дитина

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти вдень обстріляли Запоріжжя. Постраждала дитина
Окупанти обстріляли село на Запоріжжі
фото: Олександр Старух

Руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків

Внаслідок ворожого обстрілу села Шевченківське на Запоріжжі 19 серпня важке поранення дістала восьмирічна дівчинка. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За інформацією Старуха, наразі поранена дівчинка перебуває в лікарні, їй надається уся необхідна допомога:

«Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні. Стан стабільно важкий. Разом молимося за її одужання», – написав Старух

Голова обласної військової адміністрації додав, що ще двоє дорослих отримали поранення середньої важкості, значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

З початку війни в Запорізькій області загинули чотири дитини. Ще 44 поранені.

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Нагадаємо, 18 серпня вночі рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю, чотири ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. 

Також 12 серпня, близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено п'ять снарядів. Одна жінка отримала поранення.

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