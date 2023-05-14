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Окупанти обстріляли Донеччину з «Урагану», серед поранених дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину з «Урагану», серед поранених дитина
Внаслідок обстрілу Курахового отримали поранення троє людей
фото: Павло Кириленко/Telegram

У результаті обстрілу Курахового пошкоджено п'ять багатоповерхівок і три приватні будинки

Російські війська у неділю, 14 травня, обстріляли з «Урагану» Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Троє поранених, у тому числі неповнолітній, – наслідок сьогоднішнього обстрілу Курахового», – повідомив він.

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За його словами, в результаті обстрілу пошкоджено п'ять багатоповерхівок і три приватні будинки. Крім того, перебиті мережі теплопостачання.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Раніше повідомлялося, російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині. Внаслідок ракетного удару у прибудинкову територію є постраждалі.

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Теги: рятувальники поліція Павло Кириленко поранення

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