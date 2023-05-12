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Відправляла дані про особовий склад та техніку ЗСУ: засуджено мешканку Донеччини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відправляла дані про особовий склад та техніку ЗСУ: засуджено мешканку Донеччини
жінка відправляла подрузі в «ДНР» дані про особовий склад та техніку ЗСУ
фото з відкритих джерел

Правопорушницю засуджено до 5 років та 3 місяців позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом м. Дніпропетровська ухвалено вирок мешканці м. Новогродівки за несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Прокурор у суді довів, що з квітня по вересень 2022 року жінка через «Telegram» передавала знайомій із псевдореспубліки «днр» інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове.

Під час листування засуджена також надсилала дані про рух населеними пунктами реактивних систем залпового вогню, вантажівок та іншої техніки, яку українські військовослужбовці використовують для оборони.

За шість місяців вона відправила 12 таких повідомлень.

Досудове розслідування проводило ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала ще двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську Донецької області.

До слова, слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

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Теги: прокурор розслідування Telegram жінка вирок УПЦ МП

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Кримінал

Відправляла дані про особовий склад та техніку ЗСУ: засуджено мешканку Донеччини
Відправляла дані про особовий склад та техніку ЗСУ: засуджено мешканку Донеччини
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