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Ворог формує нові бригади та накриває Донеччину ракетами: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог формує нові бригади та накриває Донеччину ракетами: яка ситуація на фронті
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 443-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, а також Кізомис Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Зокрема, це Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України. Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Теги: війна ЗСУ Генштаб окупанти росія

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