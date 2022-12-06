Окупанти з «Градів» обстріляли житлові будинки на Сумщині. Є поранені (фото)

Внаслідок обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти обстріляли населений пункт в Сумській області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За його словами, окупанти з «Градів» обстріляли населений пункт в Есманьській громаді. Значно пошкоджено три приватні будинки, в одній будівлі почалася пожежа.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік.

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«Від осколків постраждав житель громади. У нього рвана рана щоки. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу», – розповів Живицький.

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Нагадаємо, 6 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 39 приватних будинків.

Додамо, триває 286-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.