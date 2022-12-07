Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли ДТЕК: яка ситуація на підприємстві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли ДТЕК: яка ситуація на підприємстві
Окупанти атакували ДТЕК дві за добу
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти двічі обстріляли Енергетичне підприємство ДТЕК протягом 6 грудня двічі зазнало ворожих обстрілів. Це на рахунку загарбників вже 18 атака. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами», – йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми. «На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні», - зазначили в ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 грудня, у Києві та ще кількох містах продовжуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.

Читайте також: Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
Теги: ворог зупинка окупанти Щастя ДТЕК енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Допомагав ворогу створювати «філіал» ФСБ: у Херсоні затримано експравоохоронця
Допомагав ворогу створювати «філіал» ФСБ: у Херсоні затримано експравоохоронця
«Нашу церкву ніхто не забороняв». РПЦ в Україні відреагувала на Указ Зеленського і рішення РНБО
«Нашу церкву ніхто не забороняв». РПЦ в Україні відреагувала на Указ Зеленського і рішення РНБО
Афера на «Одеському припортовому заводі»: суд заочно арештував екснардепа Грановського
Афера на «Одеському припортовому заводі»: суд заочно арештував екснардепа Грановського
Рашисти обстріляли ДТЕК: яка ситуація на підприємстві
Рашисти обстріляли ДТЕК: яка ситуація на підприємстві
Чи потрібні Україні суди з воєнних злочинів? Відповів голова Верховного Суду
Чи потрібні Україні суди з воєнних злочинів? Відповів голова Верховного Суду
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)
СБУ проводить обшуки на об’єктах Московської церкви у трьох областях України (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
29K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
20K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
11K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
8739
Скандал із «Дождьом» розгоряється: гендиректорка підкинула нові деталі 

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту