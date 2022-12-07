Рашисти обстріляли ДТЕК: яка ситуація на підприємстві

Окупанти атакували ДТЕК дві за добу

Внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти двічі обстріляли Енергетичне підприємство ДТЕК протягом 6 грудня двічі зазнало ворожих обстрілів. Це на рахунку загарбників вже 18 атака. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«6 грудня від обстрілів постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було обстріляно росіянами», – йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми. «На щастя, жертв немає. Але його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні», - зазначили в ДТЕК.

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Як повідомлялося, сьогодні, 7 грудня, у Києві та ще кількох містах продовжуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.