Резніков пояснив, скільки у Росії залишилося ракет після останнього обстрілу

За даними Резнікова, до останньої атаки окупанти мали 37% «Калібрів», а зараз їх залишилось до 30%

Росія вийшла за межі необхідного для власного захисту резерву у використанні крилатих та балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

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За його словами, у країни-агресора залишилося менш як 13% ракет «Іскандер», в той час, як мати необхідно хоча б 25-30%.

«Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них», – сказав міністр.

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За даними Резнікова, до останньої атаки окупанти мали 37% «Калібрів», а зараз їх залишилось до 30%. Крім того, у них різко впала спроможність виготовляти деякі ракети, а для деяких відсутні складові.

«Єдине, щоб ми вже так не дуже сильно тішилися, бо в них дуже великий запас ракет С-300 – це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх в режимі «земля-земля», – додав він.

Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.

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Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки РФ на Україну 5 грудня для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.