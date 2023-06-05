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Окупанти обстріляли волонтерську пекарню у Херсоні (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли волонтерську пекарню у Херсоні (фото)
Внаслідок атаки виведена з ладу одна піч для випікання
фото: Європейська солідарність

Порошенко обіцяє допомогти відновити роботу підприємства

Петро Порошенко повідомив у Facebook, що під час обстрілу у Херсоні «прилетіло» у приміщення волонтерської пекарні. На щастя, люди не постраждали, а обладнання швидко відновимо – наголошує п’ятий президент.   

«Сьогодні росіяни вдарили по нашій пекарні в Херсоні. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Я не знаю, що рухало ними: чи то заздрість, що попри щоденні обстріли херсонці мали свіжий хліб, чи те, що вони жують шкіряні ремені, бо не їсти тижнями – норма для цих виродків», – пише Порошенко.

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Як повідомила херсонська активістка ГО «Справа Громад» Оксана Погомій, виведена з ладу одна піч для випікання: «обладнання: одні пічка – мінус. Це погано. А все інше працює. Генератор, слава Богу, не прилетіло».

«Плакати не будемо, руки опускати не будемо. Будемо думати як викручуватися. Хліб буде. Я радію, що всі живі. А все інше, то таке – матеріальне зараз не важливо», – переконана волонтерка.

«Ми в контакті з Оксаною Погомій, і замовляємо усе необхідне, щоб відновити роботу пекарні. Відремонтуємо одну пічку, яка вийшла з ладу. Друга – продовжуватиме випікати хліб, поки що лише для військових, бо воїни – наш пріоритет», – додає Порошенко.

«Звʼязався з нашим хлопцям з Херсону. Дізнався, що їм потрібно, аби знайти та знищити тих виродків, які це зробили. Привеземо. Все. Необхідне», – пише Петро Порошенко.

Як відомо, у листопаді минулого року Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання та потужний генератор, пекарню також забезпечили борошном, цукром та іншими необхідними продуктами.

Як розповіла Оксана Погомій, щодня після обіду свіжий хліб активісти везуть на блок-пости. А для поранених у госпіталь готують піцу та солодкі рулети із херсонським варенням. Також хліб безкоштовно роздавали містянам.

«Щодо вас, росіяни, памʼятайте, ви можете забрати у нас хліб, можете забрати наші території, але ви ніколи не заберете у нас свободу. А зі свободою ми повернемо і хліб, і території. А ви і далі будете під батогом жерти свої ремені, бо інакше не вмієте. Помста буде, чекайте», – пише п’ятий президент.

Нагадаємо, місцева влада намагалася завадити волонтерам, заблокувавши їм доступ у приміщення – попри те, що на той час хліб у Херсон привозили з інших міст, а багато городян після місяців окупації не мали ні роботи, ні коштів.

Теги: обстріл Херсон активісти Петро Порошенко

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