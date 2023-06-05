Окупанти обстріляли волонтерську пекарню у Херсоні (фото)

Порошенко обіцяє допомогти відновити роботу підприємства

Петро Порошенко повідомив у Facebook, що під час обстрілу у Херсоні «прилетіло» у приміщення волонтерської пекарні. На щастя, люди не постраждали, а обладнання швидко відновимо – наголошує п’ятий президент.

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«Сьогодні росіяни вдарили по нашій пекарні в Херсоні. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Я не знаю, що рухало ними: чи то заздрість, що попри щоденні обстріли херсонці мали свіжий хліб, чи те, що вони жують шкіряні ремені, бо не їсти тижнями – норма для цих виродків», – пише Порошенко.

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Як повідомила херсонська активістка ГО «Справа Громад» Оксана Погомій, виведена з ладу одна піч для випікання: «обладнання: одні пічка – мінус. Це погано. А все інше працює. Генератор, слава Богу, не прилетіло».

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«Плакати не будемо, руки опускати не будемо. Будемо думати як викручуватися. Хліб буде. Я радію, що всі живі. А все інше, то таке – матеріальне зараз не важливо», – переконана волонтерка.

«Ми в контакті з Оксаною Погомій, і замовляємо усе необхідне, щоб відновити роботу пекарні. Відремонтуємо одну пічку, яка вийшла з ладу. Друга – продовжуватиме випікати хліб, поки що лише для військових, бо воїни – наш пріоритет», – додає Порошенко.

«Звʼязався з нашим хлопцям з Херсону. Дізнався, що їм потрібно, аби знайти та знищити тих виродків, які це зробили. Привеземо. Все. Необхідне», – пише Петро Порошенко.

Як відомо, у листопаді минулого року Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання та потужний генератор, пекарню також забезпечили борошном, цукром та іншими необхідними продуктами.

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Як розповіла Оксана Погомій, щодня після обіду свіжий хліб активісти везуть на блок-пости. А для поранених у госпіталь готують піцу та солодкі рулети із херсонським варенням. Також хліб безкоштовно роздавали містянам.

«Щодо вас, росіяни, памʼятайте, ви можете забрати у нас хліб, можете забрати наші території, але ви ніколи не заберете у нас свободу. А зі свободою ми повернемо і хліб, і території. А ви і далі будете під батогом жерти свої ремені, бо інакше не вмієте. Помста буде, чекайте», – пише п’ятий президент.

Нагадаємо, місцева влада намагалася завадити волонтерам, заблокувавши їм доступ у приміщення – попри те, що на той час хліб у Херсон привозили з інших міст, а багато городян після місяців окупації не мали ні роботи, ні коштів.