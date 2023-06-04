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Керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області
Голова Миколаївської військової обласної адміністрації розповів про ситуацію із переселенцями
фото з відкритих джерел

У Миколаєві зараз проживає 400 тисяч українців, хоча в найкризовіші моменти було вдвічі менше

До Миколаївської області продовжують повертатись люди, хоча не так масово, як відразу після деокупації. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім. 

«У всіх різні ситуації та мотивація. У листопаді, коли деокупували праву частину Дніпра і майже всю Миколаївську область, понад 100 тис. мешканців повернулися. Це була основна хвиля, а зараз вже не так показово. В області на початку війни було 1,2 млн мешканців, зараз – близько мільйона. В місті зараз – 400 тис., хоча в найкризовіші моменти було вдвічі менше», – наводить цифри Віталій Кім. 

Він також підтвердив, що в Миколаївській області постійно проживають 30 тис. переселенців з Херсонщини. «Насправді, це не дуже велика цифра для нашої області. Вони також їздять звідси в Херсон по роботі та інших справах», – зазначив Кім. І  додав, що у Миколаєві працює служба, яка працевлаштовує переселенців і це не є проблемою наразі. Адже ці люди ж не сидять і просять їсти, а працюють, знімають квартири та витрачають гроші.

Зазначимо, для Миколаєва і області критичною залишається ситуація з водопостачанням. Після обстрілу росіянами магістрального водогону Дніпро–Херсон, який забезпечував область питною водою, було прийнято неоднозначне рішення заповнити трубопровід солоною водою з лиману, і це вплинуло на кількість аварій у місті.

Нагадаємо, якщо на початку вторгнення українцям були потрібні «заспокійливі пігулки» у вигляді Олексія Арестовича та Віталія Кіма для того, щоб збалансувати суспільство, то зараз українцям навпаки потрібен «озвірин». В інтерв’ю «Главкому» голова Миколаївської ОВА пояснив це тим, що близиться дата українського контрнаступу і суспільство має до нього підготуватися. Віталій Кім пояснив, що є завдання від президента Зеленського – звільнити всі території в кордонах 1991 року.

Читайте також: Віталій Кім: Зараз людям потрібне не заспокійливе, а «озвірин»
Теги: гроші Миколаїв Херсон Віталій Кім

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