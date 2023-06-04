Керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області

У Миколаєві зараз проживає 400 тисяч українців, хоча в найкризовіші моменти було вдвічі менше

До Миколаївської області продовжують повертатись люди, хоча не так масово, як відразу після деокупації. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

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«У всіх різні ситуації та мотивація. У листопаді, коли деокупували праву частину Дніпра і майже всю Миколаївську область, понад 100 тис. мешканців повернулися. Це була основна хвиля, а зараз вже не так показово. В області на початку війни було 1,2 млн мешканців, зараз – близько мільйона. В місті зараз – 400 тис., хоча в найкризовіші моменти було вдвічі менше», – наводить цифри Віталій Кім.

Він також підтвердив, що в Миколаївській області постійно проживають 30 тис. переселенців з Херсонщини. «Насправді, це не дуже велика цифра для нашої області. Вони також їздять звідси в Херсон по роботі та інших справах», – зазначив Кім. І додав, що у Миколаєві працює служба, яка працевлаштовує переселенців і це не є проблемою наразі. Адже ці люди ж не сидять і просять їсти, а працюють, знімають квартири та витрачають гроші.

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Зазначимо, для Миколаєва і області критичною залишається ситуація з водопостачанням. Після обстрілу росіянами магістрального водогону Дніпро–Херсон, який забезпечував область питною водою, було прийнято неоднозначне рішення заповнити трубопровід солоною водою з лиману, і це вплинуло на кількість аварій у місті.

Нагадаємо, якщо на початку вторгнення українцям були потрібні «заспокійливі пігулки» у вигляді Олексія Арестовича та Віталія Кіма для того, щоб збалансувати суспільство, то зараз українцям навпаки потрібен «озвірин». В інтерв’ю «Главкому» голова Миколаївської ОВА пояснив це тим, що близиться дата українського контрнаступу і суспільство має до нього підготуватися. Віталій Кім пояснив, що є завдання від президента Зеленського – звільнити всі території в кордонах 1991 року.