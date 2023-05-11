Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знищені фельдшерський пункт, школа, ЛЕП та газопроовід. Наслідки російської агресії у регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищені фельдшерський пункт, школа, ЛЕП та газопроовід. Наслідки російської агресії у регіонах
РФ із артилерії обстріляла акваторії Очаківської громади
фото: пресслужба ДСНС

Пiдроздiли повiтряного командування «Схiд» знищили над Дніпропетровщиною три безпiлотники

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони, із артилерії та мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл (шість вибухів) Білопільської громади. На щастя, без наслідків.

Вчора протягом дня рашисти здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотінської громад.

Запорізька область

За минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар. Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя. Цієї ночі під час обстрілу Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.

Дніпропетровщина

Близько пiвночi пiдроздiли повiтряного командування «Схiд» знищили над областю три безпiлотники. Вчора кілька разів рашисти били по Нікопольському району. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем. Марганецьку – атакували безпілотниками. Без постраждалих. Є руйнування – пошкоджені п'ять приватних будинків та 8 господарських споруд. Побиті лінія електропередач та газопроовід.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший та Табаївка.

Вчора внаслідок ракетного удару по м. Куп'янськ (попередньо ракети "Іскандер"), пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та будівлі ПП «Акцепт-Техно». Поранення отримали троє людей.

Також вчора ворог обстріляв с. Чернещина Ізюмського району,  с. Петропавлівка Куп'янського району, с. Гатище Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Луганщина

Вчора рашисти намагалися атакувати поблизу Стельмахівки та Білогорівки. І вчергове були зупинені українськими бійцями.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка.  За добу противник здійснив 101 обстріл(470 снарядів). Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів населених пунктів області, серед яких –Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Північне, с.Времівка, с.Диліївка, с.Дружба, с.Новодмитрівка, с.Новоукраїнка, с.Уманське.

Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 11 – багатоквартирних),  адмінбудівля відділу поліції (м. Курахове), адмінбудівля Пенсійного фонду, будівля відділення банку, 2 приміщення Курахівської ЦЗФ, цех ПрАТ «АЗМК»,  школа, ЛЕП, 7 цивільних автомобілів, 2 газових труби, 2 господарчих споруди. За доба на Донеччині: оди загиблий, один поранений.

Миколаївщина

Сьогодні зранку силами РФ здійснено артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає. 9 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10». Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

За добу – 63 обстріли (354 снаряди), з них по м. Херсон — сім обстрілів (44 снаряди): РСЗВ – один, артилерійських – два, мінометних – чотири. Від ворожого вогню постраждали райони 26 населених пунктів області. Внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у с. Одрадокам'янка Бериславського району.

Російська артилерія продовжує атакувати Кізомис Білозерської громади. Внаслідок чергового обстрілу у селі знищено фельдшерський пункт. На щастя, без постраждалих. З деокупованої території області евакуйовано 49 осіб.

Нагадаємо, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: Костянтинівка школа обстріл Миколаїв Авдіївка Запорізька область Херсон жінка Макіївка рашисти авіаудар Щастя ворог поранення Бахмут Лиман росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові впевнені, що звільнення частини території – це ще не всі хороші новини на сьогодні
Українські воїни за пів дня звільнили кілометр землі на Бахмутському напрямку (відео)
8 травня, 16:48
Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
8 травня, 08:06
Одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області
ЗСУ повідомили, куди влучила російська ракета на Миколаївщині
7 травня, 08:46
Росія готує провокації на північному кордоні з Україною – Центр нацспротиву
Росія готує провокації на північному кордоні з Україною – Центр нацспротиву
2 травня, 15:05
Президент України Володимир Зеленський
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення президента
28 квiтня, 22:49
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)
28 квiтня, 19:18
Звідки було запущено безпілотника – поки що невідомо
Росіяни заявили про падіння українського безпілотника із вибухівкою (фото, відео)
24 квiтня, 09:09
СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію
СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, який труїв українців у «газових камерах»
20 квiтня, 10:27
31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного
Розвідка назвала плани росіян після провалу весняного наступу
17 квiтня, 20:52

Події в Україні

Знищені фельдшерський пункт, школа, ЛЕП та газопроовід. Наслідки російської агресії у регіонах
Знищені фельдшерський пункт, школа, ЛЕП та газопроовід. Наслідки російської агресії у регіонах
Данілов розповів про частковий успіх ЗСУ у Бахмуті
Данілов розповів про частковий успіх ЗСУ у Бахмуті
Прокуратура оголосила підозру полковнику поліції РФ, який організував катівню на Херсонщині
Прокуратура оголосила підозру полковнику поліції РФ, який організував катівню на Херсонщині
Росіяни обстріляли фосфорними снарядами село біля Запоріжжя, є постраждалі (відео)
Росіяни обстріляли фосфорними снарядами село біля Запоріжжя, є постраждалі (відео)
Битва за Бахмут: аналітики ISW назвали причину провалу військ РФ
Битва за Бахмут: аналітики ISW назвали причину провалу військ РФ
У Запоріжжі прогриміли вибухи: жителів міста просять залишатися в укриттях
У Запоріжжі прогриміли вибухи: жителів міста просять залишатися в укриттях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
4972
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4402
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4248
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3363
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
3133
Аморальні та хитрі. Хто підтримав Путіна 9 травня

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту