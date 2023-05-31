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Чи зможе Росія і надалі масовано атакувати Україну: відповідь розвідки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи зможе Росія і надалі масовано атакувати Україну: відповідь розвідки
Успішне освоєння повітряними силами ЗСУ західних систем протиповітряної оборони фактично нівелює чергову тактику російських загарбників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наші бійці, повітряні сили та засоби ППО демонструють найкращі результати, адже вони досить якісно знищують більшість ворожих ракет та БПЛА

Росіяни не зможуть довго й часто обстрілювати Україну безпілотниками та ракетами через відсутність оборонних потужностей. До того ж українська ППО з кожним днем лиш укріплюється. Про це в інтервʼю оnline.ua розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Він зазначив, що після того, як окупанти зрозуміли, що масовані ракетні обстріли нашої країни – це провальна ідея, вони вирішили змінити свою тактику. За його словами, тепер росіяни обстрілюють нашу країну, щоб запобігти прийдешньому контрнаступу наших Збройних сил. Подібні масовані атаки у розвідці вважають показовими виступами.

«Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть», – прокоментував Юсов ворожі обстріли.

До того ж він наголосив, що успішне освоєння повітряними силами ЗСУ західних систем протиповітряної оборони фактично нівелює чергову тактику російських загарбників.

Представник розвідки зазначив, що наші бійці, повітряні сили та засоби ППО демонструють найкращі результати, адже вони досить якісно знищують більшість ворожих ракет та БПЛА.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити. Це була 18-та атака на Київ за місяць.

Крім того, 29 травня ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку.

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Теги: обстріл росіяни ворог окупанти росія

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