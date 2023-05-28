Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч

Окупанти атакували Київ, є постраждалі та загиблі

Над Києвом у повітряному просторі столиці було збито понад 40 дронів під час повітряної атаки росіян уночі 28 травня. Білий дім і Конгрес досягли попередньої домовленості про запобігання дефолту. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Київ

У ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю.

У Голосіївському районі через влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Унаслідок падіння уламків одну особу поранено (травми нижніх кінцівок), одна особа загинула.

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Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломянський районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років та загинув 41-річний чоловік.

Також з'явилися фото наслідків падіння уламків в Печерському районі.

США запобігли дефолту

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті досягли попередньої угоди про підвищення боргу федерального уряду до $31,4 трильйона, уникнувши дефолту за кілька днів до критичної дати.

«Білий дім і учасники переговорів від республіканців Палати представників досягли принципової угоди щодо запобігання дефолту за боргом», – повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

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Водночас за даними джерел, угода не є остаточною, наразі залишається обговорити ще «одне-два дрібних питання».

Раніше в суботу ввечері Байден і Маккарті провели 90-хвилинну телефонну розмову, щоб обговорити угоду.

Точні деталі остаточної угоди не оприлюднюють, але відомо, що учасники переговорів погодилися обмежити не пов’язані з обороною дискреційні витрати на рівні 2023 року на два роки в обмін на збільшення боргу протягом аналогічного періоду.

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин

У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога, повідомили й про роботу ППО на підступах до Києва.

В області, на підступах до Києва працювало ППО. Моніторингові канали повідомляли про загрозу застосування ворогом БПлА.

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Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря почали звучати на півдні країни, після чого поширилися на центральні та північні регіони, включаючи столицю.

Соратник Путіна розказав, як страшно тепер на Бєлгородщині

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 травня, у суботу потрапив під обстріл у Шебекіному. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Вперше, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти із машини. Знаряди розривалися на сусідній вулиці», – написав Гладков.

Печерський райсуд обрав запобіжний захід для судді Тандири

Печерський районний суд на засіданні обрав запобіжний захід голові Макарівського райсуду Олексію Тандиру – тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

«Судді Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць, суд обрав запобіжний захід, – тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прокурор Антон Войтенко наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обґрунтовуючи свою позицію, він наголосив на кількох фактах. По-перше, за його словами, у підозрюваного на місці ДТП була нерозбірлива мова, а свідки та слідчі чули запах алкоголю. По-друге, швидкість автомобіля Тандира була більшою за дозволену, про що свідчать механічні ушкодження автівки.

Також Войтенко звернув увагу на поведінку підозрюваного після аварії та на те, що на взяття зразків крові пішло 18 годин через початкову відмову Тандира.

До слова, триває 459-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.