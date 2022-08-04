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Окупанти обстріляли зупинку в Торецьку: восьмеро загиблих, поранені троє дітей (фото)

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:45 glavcom.ua
Окупанти обстріляли зупинку в Торецьку: восьмеро загиблих, поранені троє дітей (фото)
Рашисти били з артилерії по вулицях міста
Павло Кириленко/Telegram

Влада Донеччини просить людей терміново евакуюватися

Окупанти сьогодні вдень, 4 серпня, близько 11 години обстріляли Торецьк. Внаслідок обстрілу загинуло восьмеро мирних мешканців, четверо поранених. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Серед чотирьох поранених – три дитини.

За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.  

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

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«Щодня російські окупанти б’ють по цивільних – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, рашисти скинули снаряди на житлові квартали Донеччини. Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби.

Як відомо, Кабмін видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини.

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Теги: Донеччина евакуація обстріл

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