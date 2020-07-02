  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії істерика: українці зламали сайт Громадської палати і розповіли правду про голосування за конституцію

    • Розсилка
    <p>В Росії заявили про масові фальсифікації під час голосування щодо внесення поправок до конституції РФ</p> - У Росії істерика: українці зламали сайт Громадської палати і розповіли правду про голосування за конституцію

    В Росії заявили про масові фальсифікації під час голосування щодо внесення поправок до конституції РФ

    Хакери провели DDoS-атаку на сайт Громадської палати Росії

    Громадська палата Росії заявила про масові фальсифікації під час голосування щодо внесення поправок до конституції РФ і безпрецедентний тиск з боку влади. Після цього з’явилося повідомлення, що хакери провели DDoS-атаку на сайт Громадської палати Росії і зазначили, що  хакерський IP-адрес зареєстрований на території України

    «Представники робочої групи Громадської палати РФ з громадського контролю за голосуванням фіксують масові фальсифікації волевиявлення росіян. При цьому  грубі порушення здійснюються з ініціативи місцевої влади та при потуранні правоохоронних органів», – йдеться у зверненні Громадської палати Росії.

    Заява Громадської палати РФ
    Заява Громадської палати РФ

    В  інституції підкреслили, що федеральна влада «здійснює безпрецедентний адміністративний, інформаційний, а інколи і силовий тиск на громадянське суспільство з метою просування поправок до конституції РФ за будь-яку ціну».

    Після цього пресслужба Громадської палати РФ  повідомила про хакерську атаку, яка відбувається вдруге за добу, а також  додала, що хакерський IP-адрес зареєстрований на території України.

    Повідомлення про хакерську атаку на сайт Громадської палати РФ
    Повідомлення про хакерську атаку на сайт Громадської палати РФ

    Нагадаємо,  з 25 червня у Росії розпочався тиждень голосування за поправки до Конституції.Головна «новація» – надання можливості Володимиру Путіну залишитися в президентському кріслі ще як мінімум на 16 років.

     

     

    Росія Конституція інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ