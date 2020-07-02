У Росії істерика: українці зламали сайт Громадської палати і розповіли правду про голосування за конституцію



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В Росії заявили про масові фальсифікації під час голосування щодо внесення поправок до конституції РФ

Хакери провели DDoS-атаку на сайт Громадської палати Росії

Громадська палата Росії заявила про масові фальсифікації під час голосування щодо внесення поправок до конституції РФ і безпрецедентний тиск з боку влади. Після цього з’явилося повідомлення, що хакери провели DDoS-атаку на сайт Громадської палати Росії і зазначили, що хакерський IP-адрес зареєстрований на території України

«Представники робочої групи Громадської палати РФ з громадського контролю за голосуванням фіксують масові фальсифікації волевиявлення росіян. При цьому грубі порушення здійснюються з ініціативи місцевої влади та при потуранні правоохоронних органів», – йдеться у зверненні Громадської палати Росії.

Заява Громадської палати РФ

В інституції підкреслили, що федеральна влада «здійснює безпрецедентний адміністративний, інформаційний, а інколи і силовий тиск на громадянське суспільство з метою просування поправок до конституції РФ за будь-яку ціну».

Після цього пресслужба Громадської палати РФ повідомила про хакерську атаку, яка відбувається вдруге за добу, а також додала, що хакерський IP-адрес зареєстрований на території України.

Повідомлення про хакерську атаку на сайт Громадської палати РФ

Нагадаємо, з 25 червня у Росії розпочався тиждень голосування за поправки до Конституції.Головна «новація» – надання можливості Володимиру Путіну залишитися в президентському кріслі ще як мінімум на 16 років.